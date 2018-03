Colégios de Guaratuba ganham computadores e recursos para reformas

Compartilhe no Twitter

O Colégio Estadual 29 de Abril, a Escola Estadual Deputado Aníbal Khury e o Colégio Estadual Gratulino de Freitas receberão computadores, notebooks, impressoras, projetores multimídia, laboratórios móveis e rede de internet sem fio.

Os diretores e representantes dos colégios, acompanhados do prefeito Roberto Justus e da secretaria Municipal de Educação, Cátia Silvano, na quarta-feira (28), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para o lançamento do programa Escola Conectada pelo governador Beto Richa.

A segunda fase do programa vai abranger outras escolas da rede pública estadual, com prioridade para escolas das regiões rurais.

Além dos equipamentos e laboratórios, os profissionais da educação participarão de formações para dinamizar a tecnologia educacional no processo de ensino e aprendizagem.

Durante o lançamento do programa, o diretor do Colégio 29 de Abril, José Antonio Pianaro, pediu para a secretária Cátia Silvano, intervir junto ao deputado Nelson Justus na obtenção de repasse de verba para a reforma da quadra coberta do colégio. O pedido já foi encaminhado ao Governo*.

* Na manhã desta terça-feira (6), o deputado estadual Nelson Justus informou que a reforma da quadra do Colégio 29 de Abril foi autorizada pela Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional).

A reforma, com recursos de R$ 200 mil, começara em abril.

Escola 1000

A Escola Estadual Aníbal Khury recebeu R$ 100 mil de recursos para reformas e melhorias de infraestrutura (reparo de telhado, pintura e troca de piso de algumas salas de aula). O contrato foi assinado por Richa, na mesma solenidade.

Na primeira etapa do programa, os colégios estaduaisJoaquim da Silva Mafra e Gratulino de Freitas já haviam sido contemplados com R$ 100 mil cada um. As reformas nos colégios já estão finalizadas.

Conforme informou o diretor da Escola Aníbal Khury, Fábio José de Araújo, as obras começam no dia 12 de março e devem finalizar até maio.

