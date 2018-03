Compartilhe no Twitter

O Colégio Estadual Gratulino de Freitas, em Guaratuba, conta com vagas remanescentes no curso de Ensino Médio, no período noturno.

Interessados devem procurar informações na Secretaria do colégio ou pelo telefone 41-3472-9259.

