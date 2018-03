Pesca artesanal em debate no Fórum Social Mundial

A pesca artesanal é um dos grandes temas do Fórum Social Mundial 2018, que acontece desde esta terça-feira (13) e vai até sábado (17), em Salvador, Bahia.

O tema central do encontro de organizações sociais do mundo inteiro já trata do desafio diário das as pescadoras e pescadores: “Resistir é Criar, Resistir é Transformar!” A vida da pesca faz parte de um dos temas

Além de questões pontuais de diversas comunidades e aspectos gerais como a saúde e previdência social, o abandono das políticas para a pesca artesanal no Brasil, um grande debate está programado para esta quarta-feira (14): Pela defesa do território da pesca artesanal e de pequena escala no mundo.

