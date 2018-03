Guaratuba remove focos do mosquito da dengue no Cohapar

Compartilhe no Twitter

Guaratuba realiza, nesta quinta e sexta-feira (15 e 16), uma ação contra focos do mosquito Aedes aegypti que foram encontrados no bairro Cohapar.

De acordo com a Prefeitura, “até o momento, nenhum dos mosquitos encontrados possuía o vírus da dengue”. Na quarta-feira (15), agentes de endemias e agentes comunitários de saúde inspecionaram a região identificada com focos do mosquito, comunicando para retirada dos possíveis criadouros e limpeza dos quintais.

Nesta quinta e sexta, equipes das secretarias da Saúde, Obras e Meio Ambiente farão retirada dos possíveis criadouros e limpeza de quintais.

