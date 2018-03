Motorista morre ao ser ejetado da cabine na BR-376

Um motorista morreu e outro ficou ferido em um acidente ocorrido nesta manhã de quarta-feira (14), na altura do km 671 da BR-376, em Guaratuba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta que transportava de laranjas perdeu os freios na descida da Serra do Mar. Bateu em outra carreta e depois no muro de contenção de concreto. A segunda carreta bateu em um terceiro veículo. O motorista do caminhão envolvido na primeira colisão morreu no local. O motorista do primeiro veículo foi lançado da cabine do caminhão e morreu no asfalto. O motorista do segundo caminhão ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital São José, em Joinville (SC). O motorista do terceiro caminhão não se feriu.

O acidente aconteceu por volta das 6h30 desta manhã e a pista, sentido Santa Catarina, ficou interditada até por volta das 11h30. A fila chegou ao quilômetro 645 da rodovia, 20 quilômetros antes da Posto da PRF no Alto da Serra da PRF.

