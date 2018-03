A pedido de Justus, PM do Litoral recebe 8 viaturas

O Governo do Paraná entregou, nesta sexta-feira (8), oito veículos Renault Duster para a Polícia Militar das sete cidades do Litoral.

De acordo com chefe da Casa Militar da Governadoria, coronel Elio de Oliveira Manoel, a permanência das viaturas que atuaram na região durante Operação Verão foi um pedido pelo deputado estadual Nelson Justus. Por isso, a entrega foi feita em Guaratuba. Paranaguá, sede do 9º Batalhão da Polícia Militar, recebeu duas viaturas. Cada uma das demais cidades, ficou com uma viatura cada.

Os veículos representam um pequeno reforço na segurança, mas o maior problema para a Polícia Militar no Litoral é a falta de efetivo. O Pelotão de Guaratuba, por exemplo, possui apenas 28 pessoas – na prática, ficam apenas 3 policiais para atender as ocorrências por plantão. Justus também já apresentou um projeto de lei que cria um Batalhão da PM em Guaratuba para atender também Matinhos e Pontal do Paraná.

A entrega formal das viaturas foi na Praça da Paz, no bairro Cohapar. Além do prefeito Roberto Justus, estiveram presentes os prefeitos Ruy Hauer (Matinhos), Marcos “Casquinha” (Pontal do Paraná), “Marajá” (Morretes), Zé Paulo (Antonina) e Ariad Júnior (Guaraqueçaba). O prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque mandou um representante. Também compareceram a diretora do Fórum de Guaratuba, juíza Marisa de Freitas, o presidente da Câmara, Mordecai de Oliveira, e os vereadores Ney Stoqueiro, Gabriel Nunes e Alaor Miranda.

A solenidade também marcou a apresentação pública do novo delegado da Polícia Civil em Guaratuba (8º Distrito), Leandro Alberto Albuquerque Stabile.

Comente esta notícia