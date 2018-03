DER divulga notas para estudo da Ponte de Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) divulgou nesta segunda-feira (19) as notas das empresas que participam da licitação para contratar o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Ponte de Guaratuba.

A Engemin, de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu nota 96,44 e a ECR Engenharia, do estado de São Paulo, 94,82. Este resultado levou em consideração tanto a nota técnica quanto o preço ofertado.

O teto para a execução dos serviços era de R$ 919,9 mil e o maior desconto foi de 25%. A ECR apresentou o preço de R$ 689,8 mil e a Engemin R$ 832,8 mil.

A partir desta publicação da classificação no Diário Oficial do Estado há um prazo de cinco dias úteis para que as empresas questionem as notas por meio de recursos administrativos. Se uma das empresas recorrer, a outra terá mais cinco dias úteis para apresentar suas contrarrazões.

Se não houver contestação, em 27 de março, às 14h30, será aberta pela Superintendência Regional Leste do DER-PR a documentação de habilitação das candidatas ao EVTEA. Nesta ocasião, é verificado se as concorrentes atendem aos requisitos estipulados no edital.

Após a publicação do aviso com o resultado é aberto mais um prazo de cinco dias úteis para eventuais recursos. Todos estes prazos estão definidos na Lei de Licitações e Contratos (8.666/93). O DER-PR pretende declarar a vencedora desta licitação até abril.

O edital prevê uma ponte com aproximadamente 800 metros de extensão e seus acessos, estimados em dois quilômetros. A ganhadora terá 270 dias para realizar estudos – ambientais, de tráfego, de traçado, de engenharia da obra de arte especial e socioeconômicos – e apresentar alternativas para a obra com seu custo x benefício.

Comente esta notícia