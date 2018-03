Escola Municipal Rural da Limeira é reaberta

Nesta terça-feira (20), alunos da localidade rural da Limeira voltaram a estudar na Escola Municipal da Limeira.

A Prefeitura atendeu um pedido da comunidade e vem tratando com uma equipe técnica da reabertura da escola desde o segundo semestre de 2017, quando realizou levantamento com visitas a todas as casas do local. Na reunião com os pais no início deste mês, foi discutida a funcionalidade da escola, bem como o transporte que será fornecido aos 11 alunos matriculados.

Para colocar a Escola em pleno funcionamento, a Prefeitura realizou um Teste Seletivo Simplificado no início do ano, com a finalidade de selecionar professores para atender a demanda educacional da escola, no qual duas professoras foram contratadas.

Anteriormente, os estudantes estavam matriculados na Escola Joaquim Gabriel de Miranda, no Cubatão. Alguns pais da comunidade Rasgadinho, ao lado da Limeira, preferiram que seus filhos continuassem matriculados na escola do Cubatão.

A Escola da Limeira atenderá 11 alunos em duas salas de ensino multisseriado. Em uma sala será ensinado conteúdo para primeiro e segundo ano e em outra sala, conteúdo para o terceiro, quarto e quinto ano.

Comente esta notícia