Câmeras mostram furto de cofre em Guaratuba

Quatro homens entraram em uma loja de eletrodomésticos no Centro de Guaratuba e levaram um cofre, pouco antes da meia-noite da segunda-feira (19).

As cenas de fora e de dentro do prédio foram captadas por câmeras de segurança. Elas flagram o momento em que a porta dos fundos do comércio é arrombada, a entrada deles, o cofre sendo colocado em um carro e a fuga.

As imagens revelam que os ladrões vão diretamente ao cofre, que ficava em um canto escondido de uma sala. Outras imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura, feitas no final da tarde daquele dia, mostram os suspeitos caminhando na Praça dos Namorados, onde ficam os fundos da loja.

O veículo usado, um Renault Sandero, com placas de Jaraguá do Sul (SC), foi encontrado na tarde desta terça-feira em uma casa no bairro Piçarras. O inquilino do imóvel disse nas redes sociais que a casa estava alugada em seu nome, mas ele não morava mais lá. Também negou a participação no roubo. Ele também afirmou que deu um depoimento na Delegacia e que “foi tudo esclarecido”.

O carro foi periciado pela Polícia Científica em busca de pistas e de impressões digitais que podem ajudar a identificar os autores. Segundo uma fonte, os ladrões teriam fugido para Curitiba.

