Equipe de projeto da Nasa avalia pesquisas de estudantes do Litoral

Uma equipe do Globe – projeto da Nasa (a agência aeroespacial dos EUA) que objetiva promover o interesse dos jovens pela ciência e formar cidadãos conscientes em relação ao meio ambiente – estará no Litoral do Paraná, nesta quinta e sexta-feira (dias 22 e 23), para cumprir duas missões importantes.

A primeira delas será fazer uma avaliação do primeiro ano do projeto de coleta de dados sobre o Aedes aegypti desenvolvido pelo Globe Brasil – parceria entre a Nasa, a UFPR e a Agência Espacial Brasileira envolvendo professores e alunos de escolas públicas do Litoral na coleta de dados sobre o mosquito Aedes aegypti.

O encontro será no dia 22, às 14h, na sede do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá (Rua Baronesa do Serro Azul, 1027 – João Gualberto). No mesmo local, haverá a premiação dos projetos dos estudantes que venceram a Feira Virtual de Ciências do Globe. O primeiro lugar ficou com alunos do Colégio Bento Munhoz da Rocha, de Paranaguá. Estudantes do Colégio Zilá dos Santos Batista, também de Paranaguá, ficaram com a menção honrosa. Finalmente, serão premiados alunos que desenvolveram o projeto na Escola Municipal Professora Desauda Bosco da Costa Pinto, de Morretes.

O Globe (sigla em inglês para Programa Global de Aprendizagem e Observações em Benefício do Meio Ambiente) objetiva promover o interesse pela ciência, formar cidadãos conscientes em relação ao meio ambiente e apoiar professores no trabalho com temas relacionados. Estarão na UFPR Litoral Russanne Low (cientista sênior do Globe), Renee Codsi (também do Globe) e Nadia Sanceno (da Agência Espacial Brasileira).

Globe Brasil

O Projeto Globe Brasil foi lançado, em maio do ano passado, na sede do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Paranaguá, com a presença do coordenador executivo do Programa Globe Brasil, Jean Batana. No total, envolve 25 escolas de Paranaguá e de outros municípios do Litoral. O mesmo projeto será desenvolvido também em São José dos Campos (SP) e na cidade do Rio de Janeiro.

Na UFPR, o responsável pelo programa é o professor-doutor Rodrigo Reis, do Programa Laboratório Móvel de Educação Científica da UFPR Litoral (LabMóvel Setor Litoral). Os dados coletados são colocados em uma plataforma administrada pela Nasa e ficam à disposição da comunidade internacional.

Os colégios participantes da campanha receberam um kit para desenvolver o trabalho. Os professores capacitados se comprometeram a coletar dados com seus estudantes sobre a larva de mosquito a cada 15 dias, durante 5 meses, utilizando um aplicativo para dispositivos móveis desenvolvido pela Nasa.

No dia 23, o grupo do Globe estará no Setor Litoral da UFPR (Rua Jaguariaíva, 512, em Caiobá/ Matinhos) para apresentar o projeto a gestores da saúde do Litoral do Paraná. Terá, ainda, reunião com pesquisadores da UFPR para trocar experiências e debater colaborações futuras.

Comente esta notícia