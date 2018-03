Cohapar tem nova ação contra mosquito da dengue: veja onde

As ações contra os focos identificados do mosquito Aedes Aegypt, transmissor do vírus da dengue, no bairro Cohapar, continuam nesta sexta-feira (24) e segunda-feira (26).

Na sexta-feira acontece a comunicação do mutirão aos moradores da área e orientação para cuidados e retiradas de material passível de acumular água e tornar-se criadouro de mosquitos.

Alunos e professores da rede municipal participarão da ação com trabalho de conscientização, já os alunos da rede estadual participarão do mutirão coletando materiais que poderiam se tornar criadouros do mosquito.

A Prefeitura ressalta que nenhum dos mosquitos encontrados possuía o vírus da dengue, mesmo assim, alerta que é preciso combater os focos de reprodução do mosquito para que não haja infestação.

Participam do mutirão a Secretaria Municipal da Saúde, a Secretaria Municipal da Infraestrutura e Obras, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal da Educação, a empresa Transresíduos e voluntários.

