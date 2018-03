Adolescente de 14 anos é morta a tiros em Guaratuba

Mariana Estival Bueno da Silva, de 14 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (22), em Guaratuba.

O crime aconteceu por volta das 23h30, na rua Guaraqueçaba, no bairro Carvoeiro, em circunstâncias ainda não esclarecidas.

Segundo fontes, dois rapazes e disparam entre sete e nove tiros na adolescente, que ainda foi encontrada consciente e teria chegado a dizer o nome de um deles. O suposto autor também é suspeito de envolvimento como o tráfico de drogas na região apelidada de “Faixa de Gaza”, no bairro Cohapar.

Mariana foi levada pelo Samu ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

40 homicídios no Litoral em 2018É o terceiro assassinato deste ano em Guaratuba, que vem perdendo o título que ostenta há vários anos de cidade com mais homicídios per capita do Litoral. Levantamentos feitos pela imprensa da região, atualizados neste sábado (24) apontam que em 2018 aconteceram 23 homicídios em Paranaguá, 7 em Pontal do Paraná e 7 em Matinhos, num total de 40.

