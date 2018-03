Conselhos municipais de Guaratuba elegem novos membros

Compartilhe no Twitter

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) realiza nessa terça-feira (3), reunião ampliada para eleger representantes da comunidade para compor a nova gestão 2018/2020. A reunião do CMDPD acontece às 13h30 nas dependências da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Para fazer parte da votação do CMDPD, é preciso fazer um cadastro prévio junto ao Conselho. Para mais informações, entre em contato junto à Secretaria Executiva dos Conselhos de Guaratuba, pelo fone 3472-8713 ou pelo email [email protected]

Na quinta-feira (5), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), também votará seus representantes da gestão 2018/2020. A reunião ampliada acontece às 13h30 no salão do Centro de Convivência da Terceira Idade, na Rua Vieira dos Santos, 277.

O CMDCA é um órgão deliberativo e fiscalizador das políticas de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que regulamenta e fiscaliza a execução de ações no que se refere à população infanto-juvenil.

