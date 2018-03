Professor de Pontal é preso sob suspeita e abusar de enteada

Compartilhe no Twitter

Um professor foi preso na tarde desta sexta-feira (23), em Pontal do Paraná, acusado de abusar sexualmente da enteada e de assediar alunas.

Há cerca de um mês, a menina foi até a Delegacia da Polícia Civil que fica no balneário Ipanema acompanhada pelo Conselho Tutelar. Ela disse que era violentada pelo padrasto.

De acordo com o delegado Tiago Wladyka, as investigações apontaram que o professor também assediava alunas em um colégio onde dava aulas. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi preso na cidade vizinha de Matinhos. Segundo a Polícia, ele negou as acusações.

