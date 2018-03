Neste final de semana tem triatlo em Guaratuba

Mais uma edição do Insano Triathlon Tri Series em Guaratuba neste sábado (24) e domingo (25).

A prova, que tem alguns percursos de longa distância (Insano), este ano o evento vem com muitas novidades, a começar pela inclusão de outras modalidades, com corrida, triathlon estreante e travessias, favorecendo ainda mais a participação da população local.

promovido pela Insano Sports em parceria com a Elite eventos.

A organização já contabiliza quase 700 atletas na cidade durante o final de semana do Triathlon. Considerando que muitos trazem suas famílias e amigos, o público esperado para este fim de semana passa de 3 mil pessoas.

A programação começa no sábado com a largada do Triathlon Kids às 16h, para crianças de 4 a 12 anos. Logo após, às 17h, largada do Triathlon para estreantes e fechando a programação de sábado uma corrida noturna de 7 km, às 20h.

No domingo as provas começam cedo, às 7h20, com a largada do Sprint Triathlon e Duathlon, em seguida Triathlon Olímpico e Travessias.

As inscrições ainda podem ser feitas na sexta (23) e sábado (24) na arena do evento, na Praia Central.

No sábado e domingo, algumas ruas estarão bloqueadas nos horários do evento. Sábado das 16h às 20h, ruas próximas a Praia Central. Domingo das 7h às 10h, Praia Central e Avenida Paraná. A Prefeitura de Guaratuba apoia o evento.

