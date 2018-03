Unespar quer implantar cursos de graduação e pós-graduação em Guaratuba

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) confirmou que pretende implantar um curso de pós-graduação em Guaratuba e estuda também a criação de um curso de graduação na cidade. Os cursos utilizariam, em parte, a estrutura do Centro de Produção e Propagação de Organismos Marinhos em Guaratuba (CPPOM).

Na quinta-feira (22), o reitor da Universidade, Antonio Carlos Aleixo, o vice-reitor Sidney Kempa e membros o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade estiveram conversando com o prefeito Roberto Justus e o secretário municipal do Meio Ambiente, Vicente Variani.

A Unespar firmou em janeiro um convênio com o Município, chamado Conhecimento, Educação Ambiental e Fortalecimento de Pesquisa Técnico-Cientifica para administrar o CPPOM, que fica no bairro Caieiras. O objetivo inicial é reativar a estrutura com projetos que beneficiarão a atividade pesqueira em Guaratuba. Na assinatura do convênio já foi discutida a implantação do curso de pós-graduação, além da atuação na Educação Básica no Município.

Sobre os cursos, a Prefeitura colaborará levantando quais seriam os mais interessantes para o desenvolvimento da cidade.

