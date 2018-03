Governo vai contratar estudo para travessia da Ilha do Mel

O Governo do Estado vai contratar estudo para definir o “preço justo” da travessia de passageiros nas duas linhas aquaviárias que ligam Pontal do Sul à Ilha do Mel (Nova Brasília e Encantadas).

A contratação será através de chamamento público. O investimento faz parte do contrato de empréstimo assinado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná.

O estudo também vai apontar o valor orçamentário ideal na contratação de uma empresa para gerenciar a venda de bilhetes e a manutenção dos três terminais envolvidos.

Este mesmo estudo também deve verificar a viabilidade para uma possível concessão das linhas intermunicipais de passageiros do litoral norte, bem como para implantação, exploração, manutenção e ampliação dos terminais públicos aquaviários da região que são de jurisdição estadual.

As empresas devem entregar a documentação na sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), na Unidade de Gestão do Programa (UGP) do BID.

Mais informações, consultar AQUI.

Comente esta notícia