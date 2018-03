Guaratuba oferece Camping Municipal como opção de hospedagem

Compartilhe no Twitter

A Prefeitura de Guaratuba está divulgando o Camping Municipal como opção de hospedagem no feriadão da Páscoa. Com capacidade para receber até 900 pessoas de uma só vez, conta com espaço de 35 mil m², suficiente para comportar 120 ônibus de excursão e dispõe de ampla área para churrasco.

O camping proporciona não só acampamento de barracas comuns, mas também acomodações de turistas que têm trailers motorhomes, pois possui saídas de energia elétrica, redes para esgoto e pontos de água. A área é cercada, oferece banheiros, área de recreação, lavanderia e portaria das 8h30 às 17h30, entretanto, os campistas têm passe livre 24h. O camping municipal está situado na rua Centenário, 85, no Brejatuba.

O recorde de visitantes costuma ser nos dias de Carnaval e nos dias de Ano Novo, atingindo a capacidade limite de 900 pessoas, épocas em que os preços podem variar. É possível fazer a reserva antecipada no telefone (41) 3472-8715.

Para os campistas de carteirinha, sócios da Associação Brasileira de Campistas, há desconto de 10% mediante apresentação do ticket de quitação da Associação.

Taxas diárias (válidas até 30 de novembro 2018)

Barraca

Adulto: R$ 20

Criança de 3 a 12 anos: R$ 15

Motor home

Adulto: R$ 30

Criança de 3 a 12 anos: R$ 25

Banho por pessoa: R$ 10

Estacionamento de ônibus de turismo: R$ 25

*Crianças até três anos não pagam

