“Meu Primeiro Emprego” prepara 30 jovens em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

O Cras Cursos realizou, na manhã desta segunda-feira (26), o segundo encontro do grupo “Meu Primeiro Emprego”. O projeto está em funcionamento na Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social.

Segundo a Prefeitura, são 30 jovens de 14 a 17 anos que participam das atividades preparatórias para o mercado de trabalho. Para fazer parte do grupo no próximo semestre, o jovem deve fazer inscrição no Cras Novos Horizontes (Av. 29 de Abril, 802) e cursar regularmente o ensino médio.

O grupo tem como objetivo a reflexão sobre as opções de trabalhos nas quais o adolescente pode se inserir, como elaborar currículo, como se portar diante de uma entrevista de emprego, planejar ações para atingir metas no futuro, além de fornecer subsídios para uma atuação mais adequada, principalmente, se tratando de um primeiro emprego.

Os encontros acontecem quinzenalmente no Cras Cursos, dividido em duas turmas, durante o 1º semestre, sendo conduzidos pela psicóloga Sabrina Berbetz, e a orientadora social Nádia Montoro dos Santos. Os principais temas abordados nas atividades são: identidade, autoestima, habilidades sociais, postura profissional e linguagem adequada.

Comente esta notícia