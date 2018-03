Guaratuba não terá Paixão de Cristo neste ano. Igreja explica.

O tradicional Auto da Paixão de Cristo em Caieiras não será realizado neste ano. A encenação deve retornar em 2019, com maior envolvimento da Paróquia de N. S. do Bom Sucesso e de outras comunidades no evento, que vem sendo feito basicamente por moradores de Caieiras.

Além das dificuldades na organização, um dos entraves deste ano foi a impossibilidade de a Igreja receber recursos públicos. A Mitra Diocesana da Igreja Católica, em Paranaguá, está sem certidões negativas e até os R$ 17,8 mil que a Prefeitura de Guaratuba destinou em 2017 não puderam ser recebidos. De acordo com a Prefeitura, o dinheiro está empenhado desde abril do ano passado e continua à disposição da Igreja.

Padre Roque Sutil Gabriel, pároco da Igreja Matriz de N. S. do Bom Sucesso, explicou ao Jornal de Guaratuba as dificuldades que aconteceram e o que deverá ser feito para a Paixão de Cristo de 2019. “Conversando com as pessoas interessadas, as pessoas que estão mais a par dessa encenação me disseram é que o tempo não foi o suficiente para fazer os ensaios e que houve dificuldades na parte financeira”, disse padre Roque.

Sobre a falta de certidão negativa, padre Roque explica que o problema foi de outra paróquia, não a de Guaratuba. “A prefeitura fez o repasse, só que esse repasse não chegou por problemas de uma outra paróquia que não estava em dia com a documentação, com as suas finanças”, afirmou.

“Esse ano eu espero que a gente possa estar sempre em diálogo para que no ano que vem, juntamente com a comunidade de Caieiras, possamos realizar esse evento que é tão importante para a cidade”, afirmou.

Uma das ideias é montar uma comissão organizadora, como já acontece com a Festa do Divino. “(Hoje) quem toma a iniciativa é a comunidade do Caieiras, mas como ela (a encenação) tomou uma dimensão maior, eu creio que a gente tem que pensar em montar uma equipe, uma comissão”, disse.

A secretária de Cultura e Turismo, Elaine Fogaça Dias, afirmou à reportagem do jornal que no começo de março procurou o organizador do evento e reafirmou o compromisso do Município em dar total apoio para o mesmo, tanto na parte financeira como na divulgação, logística, segurança, entre outros.

A resposta foi de que a estrutura de palco é imprescindível e só poderia ser montada com o apoio financeiro do Município, o que apenas ocorreria se as restrições da Mitra em receber recursos públicos fossem resolvidos, o que ainda não aconteceu.

Fonte: Jornal de Guaratuba

