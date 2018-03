Guaratuba divulga mercados de peixe na Semana Santa

Compartilhe no Twitter

A Prefeitura de Guaratuba está divulgando o Mercado Municipal e o Mercado do Peixe da Praia como opção para moradores e turistas na Semana Santa. A expectativa oficial é de que as vendas aumentem cerca de 60% no feriado:

Peixes e camarões mais vendidos:

Filé de Pescada, filé de linguado, cavala, panga, robalo, enchova, tainha (de maio, junho e julho), sardinha e miraguaia. Camarão branco, camarão 7 barbas, camarão pistola, camarão rosa e camarão imarui são os mais vendidos.

Atualmente, o Mercado Municipal dispõe de 13 boxes e 8 balcões coletivos, emprega em torno de 30 famílias. Há também o comércio de caranguejos, ostras, palmito em conserva, mel e demais produtos artesanais.

Endereço: Rua Newton de Sousa – Centro).

Funcionamento:

Segunda-feira à sábado – 7h30 às 18h.

Domingo – 7h30 às 15h.

*No feriado de Páscoa o horário de atendimento será estendido.

No Mercado do Peixe da Praia trabalham em torno de 10 famílias de pescadores artesanais.

Endereço: Avenida Atlântica – Praia das Canoas

Funcionamento:

Segunda-feira a domingo

* Não tem horário fixo, fica aberto enquanto houver pescado

