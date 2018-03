Governo licita nova rodovia de Pontal do Paraná: PR-809

O Governo do Paraná publicou, no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (28), o aviso do edital de licitação para construção da nova rodovia em Pontal do Paraná, a futura PR-809.

A obra, denominada Faixa de Infraestrutura, consiste em uma via de pista simples com 19,7 quilômetros de extensão e 135 metros de largura, e ainda um canal de macrodrenagem de 15,3 quilômetros.

O valor máximo da licitação é de R$ 270,4 milhões. As propostas de preços serão abertas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) no dia 7 de maio, às 14h30.

O secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, afirma que a Faixa de Infraestrutura também vai funcionar como uma barreira natural para desestimular a ocupação habitacional desordenada e prejudicial ao meio ambiente.

Fluxo maior – Batizada de PR-809, a nova rodovia vai ligar a PR-407 até a Ponta do Poço, onde se planeja a construção de um porto privado. Ao longo do trajeto, estão previstos quatro acessos rodoviários aos balneários e cinco viadutos – na interseção com a PR-407 e nas quatro interseções da PR-809 com os acessos.

Com projeção de circulação média de 15 mil veículos/dia, a PR-809 terá pista simples, mas com área adequada para futura duplicação. O canal de macrodrenagem existente será ampliado, alargado e aprofundado. A duração das obras está estimada em 24 meses.

Licenças – A licença prévia, que atesta a viabilidade ambiental do projeto, foi emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). “Os impactos ambientais foram avaliados e foram indicadas medidas de controle e compensação”, afirma Richa Filho, referindo-se ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

O governo informa que já estão em andamento estudos ambientais complementares necessários para obtenção, junto ao IAP, da licença de instalação. Este documento é requisito para o início da obra e vai atender as condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental.

Estudos – A Secretaria de Infraestrutura e Logística disponibilizou em seu site (www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=544) as documentações, incluindo estudo e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), parecer técnico do IAP, questionamentos e respostas da secretaria e dos técnicos elaboradores do estudo ambiental.

As vantagens econômicas e os impactos ambientais e sociais da Faixa de Infraestrutura dividem opiniões em Pontal do Paraná.

