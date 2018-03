Antonina e Guaraqueçaba terão de coletar lixo a céu aberto

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

As prefeituras de Antonina e Guaraqueçaba devem realizar mutirão de limpeza em áreas dos municípios com depósitos de lixo a céu aberto.

É o que recomenda documento emitido nesta quarta-feira, 28 de março, pelo promotor André Luiz Araújo, da Promotoria de Justiça de Antonina, que estipulou o prazo de dez dias para cumprimento da medida.

A recomendação administrativa foi dirigida aos prefeitos e aos secretários de Meio Ambiente, após a constatação, pelo Ministério Público, de que há diversas áreas com dejetos entulhados em locais públicos destas cidades.

As prefeituras deverão dar a correta destinação ao lixo recolhido e também providenciar a eliminação de criadouros de larvas de mosquitos, além de adotar outras medidas para controle do vetor nos locais indicados. Em Guaraqueçaba, os principais locais que precisam de coleta urgente de resíduos são as ilhas Rasa, das Peças e Superagüi.

No caso de descumprimento das determinações, os gestores estarão sujeitos a responsabilização criminal, administrativa e cível.

Comente esta notícia