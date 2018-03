INSS em Paranaguá fará atendimento exclusivo do seguro-defeso

A agência do INSS em Paranaguá vai abrir durante um final de semana no mês de abril para atender exclusivamente os pescadores do Litoral.

O atendimento será nos dias 14 e 15 de abril (sábado e domingo) e servirá para analisar e encaminhar pedidos do seguro-desemprego nos períodos de proibições da pesca, o seguro-defeso. O atendimento no sábado (14), será das 8h às 16h; o no domingo (15), das 8h às 12h.

A abertura da agência foi definida em um acordo entre as defensorias públicas da União e do Estado e a Gerência Executiva da Previdência Social em Curitiba. Pescadores do Paraná noticiaram as defensorias sobre as dificuldades de requererem o seguro-defeso e a demora na análise do benefício. “As instituições buscaram meios de garantir o acesso de todos à Previdência Social”, informou a Defensoria da União. Po sua vez, o INSS afirmou que a análise dos benefícios já protocolados já foi regularizada no dia 23 de março.

Agência do INSS em Paranaguá

Praça João Gualberto, ao lado do terminal de ônibus

Comente esta notícia