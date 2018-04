Nascem tartaruguinhas em caso raro no litoral do Paraná

Depois de dois meses de espera, nasceram, neste sábado (31), na praia do balneário Carmery, em Pontal do Paraná, as tartaruguinhas da espécie cabeçuda. Romperam as cascas dos ovos, venceram o espaço entre a área de restinga até a praia e alcançaram o mar.

A mãe chegou em janeiro e desovou no dia 28 daquele mês, causando surpresa e apreensão na equipe do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BS). Foi a primeira vez que os estudiosos registraram uma desova de tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) no Litoral do Paraná.

No Brasil, os principais sítios de desova da espécie estão no Nordeste. “No Paraná, esta espécie é registrada pelo monitoramento de encalhes, entretanto esta é a primeira vez que a registramos em atividade reprodutiva”, informou na ocasião o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC/CEM/UFPR), responsável pela proteção de animais marinhos nas praias no Paraná.

Além do clima diferente, da areia mais compacta de nossas praias em relação ao que a espécie está acostumada para fazer a desova, janeiro tinha sido um mês de muita chuva em nosso litoral. Tanto que os técnicos tiveram que mudar a localização original do ninho, feito em um local muito encharcado.

No final deu tudo certo: fevereiro e março foram bem quentes. Um mês depois, o ninho estava mantido em temperatura média de 28,6 ºC, o que animava a equipe que fez o acompanhamento permanente dos ovos.

“Tivemos temperatura o suficiente para que os ovos eclodissem, graças a um verão beeem quente. O nascimento das tartaruguinhas mostra a importância do nosso litoral na conservação da fauna e flora”, comemorou a equipe do LEC em sua página no Facebook.

Se você encontrar animal marinho:

Caso encontre tartarugas, baleias, golfinhos, lobo ou leão marinhos, focas, ou aves marinhas encalhados vivos ou mortos entrar em contato pelo 0800 642 3341. O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama e tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos encontrados mortos. No Paraná é realizado pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC/CEM/UFPR).

