Oficinas do PDS Litoral acontecem nesta semana em 3 cidades

Oficinas do Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral (PDS Litoral) serão realizadas em três cidades nesta semana: Paranaguá, Morretes e Guaraqueçaba.

Na semana passada estavam marcadas em Matinhos e Pontal do Paraná mas foram adiadas por causa do ponto facultativo da quinta-feira (29). Ainda não há nova data definida para as oficinas nas duas cidades, assim como nas demais do Litoral.

As reuniões do PDS Litoral são abertas ao público e visa traçar as diretrizes para as ações que serão realizadas durante o desenvolvimento do PDS Litoral. A pauta das Oficinas consiste na apresentação e discussão do Plano de Trabalho e formação da Equipe de Acompanhamento do Plano, a ser composto por servidores municipais e representantes da sociedade civil.

O PDS Litoral tem recursos do Banco Mundial (Bird), e é organizado pelo Consórcio Litoral Sustentável que reúne empresas internacionais e nacionais para realizar todo o Plano. São elas: Barcelona Brasil Group, Mcrit, Hidria Ciência Ambiente y Dessarrollo S.L e Quanta Consultoria Ltda. Também participam as prefeituras e a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (Seplan).

As promotorias de Justiça estão acompanhando as discussões. A ideia que a população em geral participe da elaboração do Plano.

O objetivo do projeto é traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, “respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e na sua implementação”, conforme explicam os organizadores. O Plano deverá ficar pronto em 2019.

Oficinas de Engajamento do PDS Litoral

Paranaguá

Terça-feira, dia 3/4, às 14h

Teatro Municipal Rachel Costa, rua XV de Novembro, 87 – Centro Histórico

Morretes

Terça-feira, dia 4/4, às 9h

Centro Pastoral Santo Antonio, rua Coronel Modesto, s/n – Centro

Guaraqueçaba

Quarta-feira, dia 5/04, às 14h

Centro Social Marista Irmão Panini, rua Ferreira Lopes, s/n (PUC)

