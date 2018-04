A importância do contabilista no seu IRPF

Compartilhe no Twitter

Vivemos num país onde a legislação tributária é a mais complexa do mundo e com constantes alterações.

Até mesmo nós contabilistas que prestamos esse serviço todos os dias temos dificuldades no emaranhado de cálculos para chegar ao valor correto do Imposto de Renda a ser pago por nossos clientes, pois o cálculo não é apenas um percentual do imposto: é preciso saber o que pode e o que não pode entrar na base de cálculo.

Mas qual é a importância do contabilista na sua declaração de imposto de renda? Vou mencionar apenas 5 pontos que acho importantes:

1) Documentação – inicialmente, um contabilista faz uma análise completa da documentação e o orienta como proceder para pagar menos imposto.

2) Verificação dos dependentes – às vezes, lançar um dependente no seu imposto de renda não é garantia de dedução no cálculo, mas sim num acréscimo de imposto a pagar.

3) Informações – lançamento correto das informações e uma análise da importância de cada um deles, orientando como proceder no ano, se é vantajoso manter um livre caixa ou constituir uma empresa, principalmente para profissionais da saúde, pois além de declarar os seus rendimentos, a receita vai cruzar os dados com todos aqueles que receberam recibo desse profissional.

4) Segurança – Quando a declaração é feita por contabilista a chance de cair na malha fina é bem menor.

5) Acompanhamento – O mais importante de todos é que o contabilista não irá apenas fazer a sua declaração, ele vai acompanhar todo o processo junto a Receita Federal. No caso de qualquer inconsistência nas informações isso será imediatamente verificado e, caso necessário, será feito uma retificação na declaração.

Procure sempre um profissional qualificado e com escritório fixo.

