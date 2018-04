‘Farofada’ quer deixar claro que Praia dos Amores é pública

Moradores de Matinhos derrubaram uma das placas que queriam proibir livre acesso à calçada e à rua na Praia dos Amores. Depois a Prefeitura foi lá e retirou todas.

A sinalização, colocada por supostos moradores em uma praia em que a maioria das casas são de veranistas, avisava que a “área pública” para chegar ao local seria apenas a areia e o mar.

As placas teriam sido colocadas na sexta (30). No dia seguinte, as redes sociais já mostravam a indignação dos moradores. No final da tarde da segunda-feira (2), equipes da Fiscalização e do Departamento de Obras fizeram a retirada de toda a sinalização e a Prefeitura informou que tomará medidas judiciais contra os responsáveis.

A Prefeitura de Matinhos emitiu uma nota:

“A Prefeitura de Matinhos repudia qualquer ato que venha a querer privar o livre acesso das pessoas as vias públicas do município. Referente a questão das placas colocadas na Praia Mansa de Caiobá, todas medidas judiciais cabíveis contra os responsáveis, que arbitrariamente realizaram este ato descabido, estão sendo tomadas, para que não mais venha acontecer. A Praia é pública e assim continuará sendo”.

Nas redes sociais, algumas pessoas convocam a população a fazer uma “farofada pacífica”, no sábado (15), para reforçar que o local é público.

