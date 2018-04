Nova ação contra dengue em Guaratuba será na 2ª feira

Compartilhe no Twitter

A próxima Ação de Combate ao Aedes aegypti em Guaratuba será nesta segunda-feira (9), entre a avenida Mafra e a rua Nicolau Abagge, e entre as ruas Joinville e Menelau Torres.

O local de encontro das equipes da Prefeitura e voluntários será o pátio do Supermercado Solimar, às 7h30.

No sábado (7) agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e alunos do ensino médio vão percorrer as ruas dos bairros para preparar os moradores para a ação de segunda-feira. Alunos das escolas municipais dos bairros Cohapar, Canela, Piçarras e Centro vão receber informações para repassarem às suas famílias.

