Abertas inscrições para curso de Jardinagem Orgânica

A Prefeitura de Guaratuba está promovendo o curso Jardinagem Orgânica no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), unidade Cras Cursos.

O curso acontece no dia 17 de abril, na Avenida Água Verde, 1092, Piçarras, e possui 35 vagas.

As inscrições para cursos e grupos devem ser feitas no CRAS Novos Horizontes, na Avenida 29 de abril, 802, Centro.

O curso de Jardinagem Orgânica é feito em parceria com a Universidade Estadual do Paraná (Unespar – Campus Paranaguá) e recebe apoio do Programa Universidade sem Fronteiras.

O CRAS Cursos tem como objetivo a profissionalização, a convivência em comunidade e promover a geração de renda e autonomia para o grupo familiar dos participantes.

