Sesc Caiobá recebe 7º Congresso do Idoso

Hotel Sesc Caiobá sedia o evento que reunirá cerca de 350 participantes de 20 cidades nesta quarta e quinta, dias 4 e 5 de abril.

Os tempos dourados voltam a brilhar no Hotel Sesc Caiobá durante. A década de 1950 é a temática da 7ª edição do Congresso do Idoso, que acontece no Centro de Turismo e Lazer do Sesc, localizado em Matinhos.

Realizado desde 2012 pelo Sesc PR, o Congresso do Idoso tem o intuito de proporcionar aos idosos o diálogo sobre temas atuais sobre o processo de envelhecimento, além de estimular a troca de experiências por meio de palestras e oficinas, tendo como base nas atividades desenvolvidas pelo Trabalho Social com Idosos nas Unidades de Serviço do estado.

Anos 50 – Os tempos dourados voltam a brilhar permeará a programação desta edição. Reconhecida como o período dos “anos dourados”, a década de 1950 foi marcada por grandes avanços científicos, tecnológicos, além de mudanças culturais e comportamentais. Foi nessa época em que começaram as transmissões de televisão, provocando uma grande mudança nos meios de comunicação. Numa viagem pelo tempo, o congresso busca estimular os idosos a relembrar sua infância, ativar a memória para recordar suas experiências passadas, oferecendo momentos de lazer e entretenimento.

A programação está repleta de atrativos permeados pela temática. Oficinas, palestras, apresentações artísticas, show de talentos, caminhada à beira-mar, baile temático com música ao vivo fazem parte do cronograma. Entre as oficinas programadas: petiscos e drinks – ofertadas pelo Senac; make up studio e spa de beleza – ofertados em parceria com o Grupo O Boticário; dança de salão; iniciação e estratégias no xadrez; artesanato; memória, entre outras.

Mais informações sobre a iniciativa pelo telefone (41) 3452-8950.

7ª edição do Congresso do Idoso

Período: 4 e 5 de abril de 2018

Local: Centro de Turismo e Lazer Sesc Caiobá

Informações: (41) 3452-8950

