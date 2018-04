Guaratuba e Ilha do Mel fazem bonito no Aloha Spirit Festival

Atletas do Litoral do Paraná fizeram bonito na etapa de abertura do circuito Aloha Spirit Festival, maior evento de esportes aquáticos da América Latina, realizado de 23 a 25 de março, em Ilhabela, São Paulo.

O circuito, que completa dez anos em 2018, reuniu mais de mil competidores na Praia do Perequê para disputas nas modalidades de SUP, Canoa Polinésia, Surf Ski, Paddle Board, Triatlo Waterman, Natação e Apneia.

Entre eles, Roseli Krepel Novloski, de Guaratuba, e Herbert Pratz, da Ilha do Mel (Paranaguá), foram destaque entre os atletas de stand Up Paddle (SUP), modalidade que reuniu mais de 400 competidores, estabelecendo um novo recorde de participação em competições desse gênero no Brasil.

Competindo na categoria Elite Feminino 12’6”, Roseli conquistou a quarta colocação entre grandes nomes do esporte. Para garantir seu lugar ao pódio, junto às melhores atletas do Festival, a remadora de Guaratuba precisou participar de duas provas, uma de 9 km, realizada no sábado, e outra, em formato “Sprint”, cuja distância foi de 1 km, realizada no domingo. Os bons resultados, em ambas as provas, garantiram o troféu de Roseli.

Já Herbert Pratz não fez por menos e na prova de 6 km da categoria Race 12’6”, o atleta da Ilha do Mel conquistou o vice-campeonato, competindo contra alguns dos melhores remadores do Brasil na categoria.

Os atletas paranaenses se preparam agora para o próximo desafio, a segunda etapa do circuito catarinense de SUP Race, onde figuram entre os primeiros colocados do ranking em suas respectivas categorias. A competição será realiza entre os dias 13 e 14 de abril, em São Francisco do Sul, Santa Catarina.

Fonte: Folha do Litoral / Paranaguá

Fotos: Arquivo pessoal publicadas na Folha do Litoral

