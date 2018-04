UFPR lança livreto sobre aves estuarinas do Paraná

O Museu de Ciências Naturais da UFPR lançou na semana passada o livreto “Aves Estuarinas do Paraná”.

O livreto, de autoria do naturalista André August Remi de Meijer e da bióloga do MCN Sibelle Trevisan Disaró, é resultado da observação destas espécies durante os últimos 15 anos nas regiões do Complexo Estuarino Baía de Paranaguá, especialmente em Antonina e Guaraqueçaba.

A obra apresenta 36 espécies de aves estuarinas, seus locais de ocorrência e os pontos do litoral paranaense onde elas podem ser mais facilmente observadas. Além disso, fotos ilustram as espécies e o texto destacando características destas aves teve a revisão de dois ornitólogos, Fernando Costa Straube e Marcelo Alejandro Villegas Vallejos e do biólogo do MCN, Fernando A. Sedor. Houve também a colaboração da bióloga Luciana Cristina de Carvalho Santa Rosa.

Os estuários são ambientes nos quais a água doce dos rios mistura-se às águas marinhas. Os autores explicam que nestes ambientes se concentram muitos nutrientes, diferentemente do que ocorre em alto mar, por exemplo, possibilitando a manutenção dos ecossistemas de manguezais e marismas, que têm uma complexa cadeia alimentar e geram alimento para muitas aves e outros consumidores.

“Inicialmente, o livreto seria voltado ao turismo, mas com a complementação de informações e alguns esclarecimentos técnicos, ele torna-se um material didático que pode ser utilizado por professores do ensino fundamental e médio”, destaca a bióloga Sibelle. Ela explica ainda que as descrições e ilustrações das espécies permitem que um maior número de pessoas tente reconhecer as aves, ampliando os conhecimentos e estimulando a consciência de que todos podem e devem colaborar para proteger estes ecossistemas costeiros.

Assim como os outros dois livretos já produzidos pelo Museu de Ciências Naturais (“Fósseis do Paraná” e “Conchas de Moluscos Marinhos do Paraná”), o “Aves Estuarinas do Paraná” estará disponível na versão digital, a partir de abril, no repositório digital do Sistema de Bibliotecas da UFPR.

Interessados em adquirir o livreto podem entrar em contato com o Museu pelo email [email protected] ou pelo telefone 3361-1628.

Fonte: UFPR Litoral

