Richa autoriza licitação da Avenida JK

O governo estadual autorizou a licitação da avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, uma das principais vias de Matinhos que dá acesso ao ferryboat em Guaratuba. Ainda não há data definida para publicar o edital.

A autorização foi assinada pelo governador Beto Richa, nesta terça-feira (3), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e divulgada na tarde desta quinta (5).

A duplicação terá 2,4 quilômetros. A Avenida JK, também conhecida como Contorno de Matinhos, fica entre o prédio da Prefeitura de Matinhos, na rua Pastor Elias Abraão, e o acesso ao ferryboat, na rua Alvorada.

O projeto foi doado pela prefeitura do município e revisado por técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Além da duplicação, também contempla contornos, rotatória, ciclovias, calçadas, passagens elevadas, implantação de semáforo e de nova sinalização.

A estimativa preliminar de custo da obra é de R$ 32,3 milhões. A partir da próxima semana, os técnicos do DER-PR vão trabalhar na elaboração do orçamento definitivo. De acordo com o governo, a previsão é lançar o edital de licitação ainda no primeiro semestre de 2018.

