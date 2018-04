Guaratuba terá Companhia da Polícia Militar

O governador Beto Richa anunciou, nesta quinta-feira (5), a criação de uma Companhia da Polícia Militar em Guaratuba.

De acordo com o prefeito Roberto Justus, o município tem hoje com um pelotão que conta com menos que 30 policiais militares. Como Companhia, o efetivo pode triplicar. Atualmente, o Pelotão de Guaratuba é subordinado à 2ª Companhia, que tem sede em Matinhos e faz parte do 9º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Paranaguá.

A decisão do governador vem depois que o deputado estadual Nelson Justus apresentou um projeto de lei para criar um Batalhão da PM em Guaratuba, que teria abrangência nas praias.

“Com a companhia independente, teremos durante todo o ano uma estrutura parecida com a que existe durante a Operação Verão”, afirmou o prefeito. “Teremos ainda um processo para que as vagas sejam abertas e os policiais nomeados”, disse.

Na mesma solenidade, no Palácio Iguaçu, o governador entregou 150 novas viaturas para a Polícia Militar. Dos 150 novos veículos, 120 são modelo Fiat/Palio Weekend e outros 30 são modelo Renault/Duster.

Richa também assinou a lei que regulamenta o exercício de poder de polícia administrativa pelo Corpo de Bombeiros para atuação em eventos e locais onde tenha concentração de pessoas.

Fonte: ANPr

