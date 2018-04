Guaraqueçaba comemorou aniversário protestando por estrada

O prefeito de Guaraqueçaba, Ariad Junior, usou a sua conta no Facebook para divulgar um vídeo em que desabafa sobre a situação da PR-405, rodovia que liga o município de Antonina a Guaraqueçaba e é de responsabilidade do governo estadual.

“Desde que foi aberta a PR-405 que liga Antonina a Guaraqueçaba, pelo então governador Paulo Pimentel, nunca houve melhora significativa na nossa estrada”, diz ele em um trecho do vídeo, e adiciona: “A população não aguenta mais. São carros quebrados, pessoas morrendo durante o percurso, são 80 quilômetros de estrada de chão”.

A PR-405 foi aberta em 1970 pelo governador da época Paulo Pimentel e desde então a prefeitura é o único órgão a realizar a sua manutenção, com uma patrola. Em 1988, Álvaro Dias, governador do estado, chegou a assinar um acordo para pavimentação, mas este não se concretizou. Dez anos depois, foi a vez de Jaime Lerner, que apenas inaugurou a pedra fundamental, ou “pedra da mentira” para os locais. Beto Richa também prometeu em 2013 e não cumpriu.

Defesa

Para o engenheiro ambiental Maurício Oliveira, natural de Guaraqueçaba, no estado atual, a estrada traz muitos prejuízos também ao meio ambiente.

“Num trecho entre o Ipanema e o Rio Bananal, um trecho de Serra há um processo erosivo. O leito da estrada também é bastante prejudicado, causado pelo escoamento superficial da água e a inclinação da rodovia. Nas condições atuais da estrada, esses impactos acabam gerando, por exemplo, o assoreamento dos rios”, afirma.

Maurício divulgou um vídeo seu na página do Movimento pela Pavimentação da PR-405 no Facebook, em que explica alguns dos prejuízos socioambientais fruto das más condições da rodovia. Para assistir, acesse: https://www.facebook.com/pavimentacaoPR405/videos/2114567141934853/

Aos gritos de “Vem pra Rua” e “o nosso movimento é pelo asfalto da estrada”, guaraqueçabanos e simpatizantes de diferentes municípios do Litoral se juntaram no dia do aniversário de Guaraqueçaba quando comemorou seus 473 anos, no dia 11 de março, para expressar sua indignação quanto ao descaso do governo estadual e reivindicar uma atitude imediata em relação a pavimentação.

Página do Movimento no Facebook: www.facebook.com/pavimentacaoPR405

Fonte: Movimento pela Pavimentação da PR-405

