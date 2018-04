Protesto contra prisão de Lula bloqueia BR-277

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Manifestantes fizeram um bloqueio no KM 70, entre Curitiba e o Litoral do Paraná, no início da tarde desta sexta-feira (6).

Eles protestam contra a prisão do ex-presidente Lula, decretada pelo juiz Sergio Moro no final da tarde de quinta-feira (5). A mobilização foi organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e Região.

As manifestações, intituladas de “Metalúrgicos contra o fim da democracia”, acontecem em fábricas da região da capital paranaense. Em nota, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e Região, Sérgio Butka, diz que “Lula representa a todos que lutam por uma sociedade mais democrática e justa e, por isso, sua prisão acelerada e sem fundamentos não pode ser aceita de cabeça baixa pelos trabalhadores de todo o Brasil.”

O protesto fechou inicialmente as duas pistas, nas proximidades da fábrica Renault, em São José dos Pinhais. Cerca de uma hora depois, por volta das 15h, uma pista foi liberada. Pouco antes das 16h, as duas pistas estavam liberadas, segundo informou a concessionária Ecovia.

Em diversas estradas do Paraná e do Brasil, protestos estão sendo feitos por diversas organizações, principalmente pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Comente esta notícia