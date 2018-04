Compartilhe no Twitter

A Prefeitura de Guaratuba alerta para contaminação no rio São João, causada por acidente ocorrido na sexta-feira (6), na BR-376.

O rio nasce na Serra do Mar, atravessa algumas localidades rurais de Guaratuba, alcança o município de Garuva (SC) e desemboca na baía de Guaratuba.

De acordo com nota divulgada na página do Facebook da Prefeitura, foram despejados cerca de 13 mil litros de osmose K33, produto extremamente tóxico e prejudicial à saúde. “O local já sofre os danos causados pelo acidente e diversos peixes foram encontrados mortos, além do forte odor”, informa.

Atividades como banho e pesca estão condenadas pela Prefeitura. “Recomenda-se o cuidado para os próximos dias”, adverte. A Defesa Civil Municipal está avaliando a gravidade da ocorrência e seu impacto ambiental, informou a nota.

Acidente – O acidente aconteceu na manhã de sexta e envolveu três caminhões. Um deles derramou cerca de 30 mil litros de óleo diesel e o outro 13 mil do líquido tóxico. Um dos motoristas morreu no local.

