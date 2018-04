Contaminação no rio São João não afeta abastecimento, diz Prefeitura

A Prefeitura de Guaratuba informou, neste sábado (7), que a contaminação no rio São João não afeta o abastecimento de água na área rural, inclusive nas localidades mais próximas de Pedra Branca do Araraquara e Rio Bonito.

Nota divulgada no final da tarde assegurou que não existe falta de água potável nestas comunidades e que a água do rio não é utilizada para abastecimento em rede pública.

As comunidades rurais do entorno e turistas, no entanto, estão sendo orientados pelas equipes da Defesa Civil a não utilizar a água do rio para banho, consumo e pesca. “Recomenda-se o cuidado para os próximos 3 a 4 dias”, adverte a nota.

Na manhã de sexta-feira (6), um acidente entre três caminhões provocaram o derramamento de cerca de 13 mil litros do material tóxico osmose k33 e de 33 mil litros de óleo diesel. Uma parte, não determinada, foi opara no rio São João. Diversos peixes foram encontrados mortos e a água exala um forte odor.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Guaratuba estão tomando todas as providências, informa a Prefeitura.

Amostras da água estão sendo analisadas, diz a nota. “A baía de Guaratuba está sendo monitorada e até o momento não foi verificado vestígios de contaminação”, assegurou a Prefeitura.

