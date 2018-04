Centro de Reabilitação de Fauna Marinha deve ficar pronto em outubro

Em breve o litoral do Paraná terá o novo Centro de Reabilitação de Fauna Marinha nas dependências do Centro de Estudos do Mar da UFPR, em Pontal do Paraná.

A estrutura servirá para avaliação e reabilitação dos animais encontrados nas praias pela equipes do Projeto de Monitoramento de Praia – Bacia de Santos (PMP- BS), que muitas vezes são acionados pela população pelo telefone 0800 642 3341.

A capacidade de atendimento da área de ambulatório/enfermaria e recintos externos foi planejado para atendimento de número de espécimes referente a classe “Tier 1” de protocolos de atendimento a acidentes ambientais com óleo. Esta classe se refere ao atendimento de até 100 aves não voadoras (pinguim), 10 aves voadoras, 2 pinípedes (lobos-marinhos, focas etc.), 5 tartarugas marinhas sem problemas virais, 5 tartarugas marinhas com papiloma (com vírus) e 1 pequeno golfinho/boto (menor que 3 metros de comprimento).

Após mais de dois anos em processo de licenças, as obras iniciaram há cerca de 20 dias e a previsão de conclusão é em outubro/2018.

Além de tratar os animais feridos e debilitados e ainda fazer autópsia de animais mortos, o Centro de Reabilitação poderá servir para apoiar as ações dos municípios de Pontal do Paraná, de Matinhos, Guaratuba, Paranaguá e de todo o estado.

Comente esta notícia