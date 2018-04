PM prende ladrões durante assalto em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Policiais militares prenderam dois homens durante assalto à loja MM (Mercadomóveis), na tarde desta segunda-feira (9), no Centro de Guaratuba.

A polícia foi avisada e chegou na loja em poucos minutos. Os dois homens não reagiram e largaram as armas. Um deles estava com um revólver calibre 32 com quatro munições e o outro portava uma arma de brinquedo.

Diversos objetos roubados da loja já estavam na mochila que um dos homens carregava: 20 celulares, quatro tablets e pouco mais de R$ 1.200,00 em dinheiro.

Pela rede social, um policial de Itapoá (SC) identificou um dos suspeitos (o sem camisa na foto) como autor de um outro roubo ocorrido na cidade vizinha. Coincidentemente, era também uma loja da rede MM. Os suspeitos foram identificados como Natanael da Silva Hitter, de Araquari (SC), e Andrei dos Santos, de Curitiba.

Comente esta notícia