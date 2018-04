Capitania faz seleção para curso de moço de convés

A Capitania dos Portos do Paraná realiza neste sábado (14) exame de seleção para o Curso de Formação de Aquaviário Moço de Convés (CFAQ-I CT-1/2018).

A prova acontecerá no Colégio Municipal Hugo Pereira Correia, em Paranaguá. Os portões serão aberto às 8h30 e fechados às 9h. A prova terá início as 9h30, com duração máxima de 3 horas.

Os candidatos deverão se apresentar durante o período de abertura dos portões portanto documento de identidade com foto, protocolo de inscrição, caneta, lápis e borracha. Ressalta-se que após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de mais nenhum candidato.

O Edital com todas as regras do processo seletivo pode ser acessado através do site www.marinha.mil.br/cppr.

Data: 14/04/2018

Local: Escola Municipal Hugo Pereira Correia

Rua Alzir dos Santos Antunes , Nº 1159, Bairro Porto dos Padres, Paranaguá/PR

Abertura dos Portões: 8h30

Fechamento dos Portões:9h

Início da Prova: 9h30n

Término da Prova:12h30

