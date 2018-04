Oficinas do PDS Litoral acontecem nesta semana em 4 cidades

O Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral (PDS Litoral) terá, nesta semana, oficinas de engajamento em Guaratuba, Morretes, Matinhos e Pontal do Paraná.

Em Morretes já houve a primeira oficina no dia 4 de abril. Nesta semana acontece uma reunião para concluir as discussões e definir a para consolidar a Equipe de Acompanhamento do Plano. Na próxima semana, serão realizadas em Paranaguá e Antonina.

A primeira oficina realizada foi em Guaraqueçaba, no dia 5 de abril. As dificuldades de acesso ao município foi um dos principais assuntos debatidos. A cidade é servida pela PR-405, que não é pavimentada e o transporte fluvial é a opção que os moradores e turistas mais utilizam, destaca o site do PDS Litoral.

Ao término da Oficina foi formada a Equipe de Acompanhamento do Plano, que foi composta pelas seguintes pessoas: Alex Sandro Alves (Conselho Tutelar), Antônio Rosa (Associação de Pequenos Produtores e Criadores Organicos de Tagacaba – Asprorta), Júlio Cesar Ponciano (Grupo Marista), Kelly Ferreira Cottens (ICMBio/APAguará), Rachel Sivieiro, Tales da Silva (Defesa Civil) e William Barreto (comerciante).

O que é

As reuniões do PDS Litoral são abertas ao público e visam traçar as diretrizes para as ações que serão realizadas na elaboração do PDS Litoral. A pauta das oficinas consiste na apresentação e discussão do Plano de Trabalho e formação da Equipe de Acompanhamento do Plano, a ser composto por servidores municipais e representantes da sociedade civil.

O objetivo do projeto é traçar diretrizes e ações estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Litoral do Paraná, “respeitando as peculiaridades de cada município e a fragilidade ambiental da região, protegendo o patrimônio natural, histórico e cultural, e garantindo o protagonismo dos atores locais no processo de elaboração e na sua implementação”, conforme explicam os organizadores. O Plano deverá ficar pronto em 2019.

O PDS Litoral tem recursos do Banco Mundial (Bird), e é organizado pelo Consórcio Litoral Sustentável que reúne empresas internacionais e nacionais para realizar todo o Plano. São elas: Barcelona Brasil Group, Mcrit, Hidria Ciência Ambiente y Dessarrollo S.L e Quanta Consultoria Ltda. Também participam as prefeituras e a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral (Seplan).

As promotorias de Justiça estão acompanhando as discussões. A ideia que a população em geral participe da elaboração do Plano.

Oficinas de Engajamento

Guaratuba

Terça-feira, dia 17, às 14h

Câmara Municipal, rua Carlos Mafra, 494 – Centro

Morretes – reunião complementar

Terça-feira, dia 17, às 19h

Centro Pastoral Santo Antônio, rua Cel. Modesto, s/n – Centro

Pontal do Paraná

Quarta-feira, dia 18, às 9h

Mini Auditório Primavera, rua Tom Jobim, 308 – Balneário Primavera

Matinhos

Quarta-feira, dia 18, às 14h

Auditório da Prefeitura Municipal, rua Pastor Elias Abraão, 22 – Centro

Paranaguá

Quarta-feira, dia 25, às 15h30

Teatro Municipal Rachel Costa, rua XV de Novembro, 87 – Centro Histórico

Antonina

Quinta-feira, dia 26, às 14h

Câmara Municipal de Antonina, rua Vale Porto, 15 – Centro

Com informações da Assessoria de Comunicação do PDS Litoral

