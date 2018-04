Área de escape na BR-277 deve ficar pronta em outubro

Mesmo com o tempo instável, a concessionária Ecovia informa que a obra da área de escape na BR-277 começa nesta segunda-feira (16). O prazo de conclusão é de seis meses, ou seja, deve ficar pronta antes do final de outubro.

A rampa será construída no Km 37 da rodovia, dentro do município de Morretes, na meio do trecho de descida da Serra do Mar.

O principal objetivo da implementação da área de escape é auxiliar motoristas de caminhões, ônibus e veículos pesados que tenham problemas mecânicos ou elétricos que comprometam a frenagem dos veículos.

A rampa, que ficará à direita da pista de descida da rodovia, será coberta com argila expandida, material semelhante ao utilizado em autódromos de corridas esportivas que ajuda na absorção de velocidade e redução de impactos. Terá 176 metros de comprimento e 9 metros de largura.

“Para quem conhece bem o trecho, a área de escape será construída dois quilômetros antes do Posto 2 do nosso Serviço de Atendimento ao Usuário. A partir de todos os estudos formulados, este foi o que apresentou a melhor viabilidade técnica”, afirma o gerente de Atendimento ao Usuário e Engenharia da Ecovia, Fabiano Medeiros.

A partir desta segunda-feira, a obra de implementação da área de escape estará sinalizada na BR-277 a partir do km 39, para que os usuários tenham tempo de reduzir a velocidade ao passar pelo canteiro. “Teremos placas indicativas a cada 500 metros, conforme normativa do Departamento de Estradas de Rodagem, a fim de manter os usuários atentos durante o período de execução destas”, destaca o gerente.

Comente esta notícia