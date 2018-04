Guaratuba prepara-se para 13º Jogos da Terceira Idade

Guaratuba vai sediar no início de junho a 13ª edição dos Jogos da Integração da Terceira Idade. Os jogos serão realizados de 1º a 7 de junho. O evento é uma realização da Prefeitura de Guaratuba, com apoio do Governo do Estado.

Na sexta-feira (13), foi realizada uma capacitação no Ginásio de Esportes Governador José Richa, com a presença de representantes de 14 municípios que já confirmaram participação.

A expectativa é que a 13ª edição reúna mais de 700 atletas, dirigentes e familiares de aproximadamente 20 municípios. As disputas serão nas modalidades voleibol, vôlei de praia, basquete, handebol, jogos de salão e dança.

“Acreditamos que vai ser um belo evento em Guaratuba, principalmente pela vontade das pessoas de estarem presentes aqui conosco, competindo e confraternizando”, disse Marco Aurélio Schemberger, chefe do escritório Regional de Curitiba da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo.

Calendário – Os mapas ofícios e a relação de atletas por modalidade deverão ser entregues até às 17 h do dia 27 de maio. O Congresso Técnico acontece no dia 1º e junho, às 16h, no Ginásio José Richa. No mesmo dia, acontece o cerimonial de abertura, às 19h.

