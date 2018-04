Guaratuba terá contraturno escolar em convênio com o Sesc

O prefeito Roberto Justus e representantes do Sesc (Serviço Social do Comércio) assinaram, nesta terça-feira (17), um convênio para atender mais de 200 crianças e adolescentes no contraturno escolar.

O Projeto Futuro Integral oferecerá gratuitamente oficinas de raciocínio lógico, letramento, coordenação motora, linguagem e arte-educação para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos.

As ações serão desenvolvidas por equipes do Sesc e da Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Criança e do Adolescente Porto Seguro, com turmas de segundas a quintas-feiras, das 8h às 11h30 (para alunos da rede municipal que estudam à tarde) e das 13h30 às 17h (para alunos da manhã).

O início das atividades está previsto para junho e as inscrições poderão ser feitas no Serviço de Convivência, no bairro Piçarras. Para poder participar do projeto a criança ou adolescente precisa estar matriculado na rede municipal de ensino.

Comente esta notícia