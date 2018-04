Assista uma palhinha de ”Rickman – Detonando o Crime em Paranaguá”

Compartilhe no Twitter

Uma amostra do que será o novo filme ambientado e produzido no Litoral do Paraná foi divulgada nesta semana. Um “teaser” de 48 segundos, desperta ainda mais a curiosidade que a produção ”Rickman – Detonando o crime em Paranaguá’ vem despertando.

O trailler, que terá uma duração um pouco maior, será lançado na internet, em data ainda não informada. O filme ainda não está pronto. Na noite desta terça-feira, dia 17, em seu estúdio de gravação, Claudson esteve gravando dublagens de algumas partes com os atores que participaram do trailer, informou o Blog da Luciane.

O filme é uma produção independente do estúdio NewYork Records, que apesar do nome é uma empresa instalada em Paranaguá. O diretor é o produtor musical Claudson Lana.

Segundo ele tem divulgado à imprensa, o objetivo do projeto “é motivar pessoas que tem capacidade de produzir conteúdo independente dentro do segmento cinematográfico local, e assim aguçar amor pelo cinema tanto local”.

