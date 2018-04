Programação de aniversário de Guaratuba começa esse final de semana

Guaratuba completa 247 anos de fundação no dia 29 de abril. Para comemorar essa data, além do tradicional desfile cívico que acontece no domingo (29), a Prefeitura preparou muitas outras atividades.

Já neste final de semana, dias 20 a 22, acontece a Copa de Futsal Champions Kids 2018, no Ginásio Municipal de Esportes José Richa.

As comemorações continuam durante a semana de aniversário. Na quarta-feira (25) acontece a inauguração de novas salas do Centro Municipal de Educação Infantil Mirim, às 10h, e entrega da reforma da Escola Municipal Adolpho Vercesi, às 15h.

Na quinta-feira (26), das 13h30 às 16h30, ocorrerá a Ação Solidária e da Cidadania, no Salão da Igreja São José Operário, com a participação das secretarias da Saúde e do Bem Estar e Promoção Social. À noite, às 19h, a Secretaria do Esporte e do Lazer apresenta uma de suas atividades com a Noite de Gala do Ballet, no Iate Clube Guaratuba.

Na sexta-feira (27), a Câmara Municipal de Guaratuba realiza Sessão Solene em Comemoração ao Aniversário de Guaratuba, às 20h. Já no sábado (28), acontece a Marcha para Jesus, saindo às 19h30 da Praça Central até a praia e finalizando com culto.

No dia do aniversário, dia 29, domingo, a programação começa cedo, com Alvorada de Fogos, às 6h. Logo mais, às 8h, solenidade de hasteamento da bandeira na Praça da Paz, no bairro Cohapar.

O tradicional desfile cívico terá início às 8h30, na avenida 29 de Abril. Nesse ano os Centros Municipais de Educação Infantil e as Escolas Municipais apresentarão um desfile temático abordando os pontos turísticos da cidade.

Durante o desfile haverá exposição e venda do artesanato produzido nas oficinas do Cras Cursos. A exposição ocorre na sede do Cras, na avenida 29 de Abril, n° 802.

No domingo à tarde, 13h30, a festa continua com programação do esporte, Taça Litoral Futebol de Campo no Estádio Municipal Acir Braga.

O dia de aniversário finaliza com a Missa de Ação de Graças, às 19h30, na Igreja São José Operário.

PROGRAMAÇÃO:

Dias 20, 21 e 22 – Copa Champions Kids 2018. Ginásio Governador José Richa.

Dia 26 – Ação Solidária e da Cidadania, 13h30 às 16h30. No Salão da Igreja São José Operário.

– Noite de Gala do Ballet, 19h. Iate Clube Guaratuba.ba.

Dia 27 – Sessão Solene em Comemoração ao Aniversário de Guaratuba, às 20h. Câmara Municipal de Guaratuba.

Dia 28 – Marcha para Jesus, às 19h30. Saída da Praça Central até a praia, finalizando com culto.

Dia 29

6h – Alvorada de fogos

8h – Hasteamento da Bandeira, Praça da Paz.

8h30 – Desfile na Avenida 29 de Abril.

Exposição e venda do artesanato produzido nas oficinas do CRAS Cursos. Durante o desfile, no CRAS, Avenida 29 de Abril, 802.

13h30 – Taça Litoral Futebol de Campo. Estádio Municipal Acir Braga.

19h30 – Missa de Ação de Graças. Igreja São José Operário.

