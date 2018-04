Ação contra dengue acontece nesta 2ª no bairro Canela

Compartilhe no Twitter

Uma nova ação contra focos do mosquito Aedes aegypt em Guaratuba acontece nesta segunda-feira (23).

Equipes da Prefeitura e da empresa de coleta de lixo vão recolher entulhos e lixos acumulados em casas e terrenos. Os moradores também receberão orientações para retirada de material passível de acumular água e tornar-se criadouro de mosquitos.

Serão mobilizados caminhões e máquinas para o serviço. Vão atuar agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e funcionários das Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Educação.

O trabalho começa a partir das 7h30 com a concentração na Praça do Pescador, no bairro Piçarras.

Na tarde de sexta-feira (20), os agentes da Secretaria de Saúde e estudantes de ensino médio vão visitar as casas da região para explicar como será realizado o trabalho na segunda-feira. A população será convidada a reunir os materiais de seus terrenos que possam acumular água.

