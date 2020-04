Litoral tem mais um caso de covid-19. Paraná chega a 10 mortos.

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde divulgado na tarde deste domingo (5) revela que surgiu mais um caso confirmado da doença covid-19 no Litoral do Paraná no último dia. Foi em Paranaguá, que agora soma 5 pessoas infectadas com o novo coronavírus. Matinhos tem 2, somando 7 no Litoral.

De sábado para domingo explodiu o número de pessoas com o sintoma da doença em Paranaguá, com 15 suspeitas em um dia.

Curitiba teve 18 novos casos, somando 172 pessoas infectadas com o coronavírus. No Paraná, houve mais 3 mortes, chegando a 10 pessoas que morreram com a doença. São 439 pessoas infectadas no Estado e 6 que tiveram a confirmação da doença aqui, mas residem em outros estados.

Dos 77 pacientes internados, 47 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 30 em leitos clínicos.

As mortes ocorreram nos municípios de Cascavel (1), Campo Mourão (3), Cianorte (1), Maringá (2), Santa Fé (1), Londrina (1) e Quatiguá (1).

A boa notícia é que diminuiu o número de situações sendo investigadas, o que mostra que o resultado dos exames vem sendo mais rápidos que a notificação, caindo de 195 pra 183. Há três dias, na quinta-feira (2), eram 638 pessoas em investigação. Confira o boletim completo do Paraná aqui

No Brasil, já são 11.130 casos confirmados da doença e 486 pessoas mortas.